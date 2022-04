8 Andreas Hinkel (li.) und Domenico Tedesco (Mi.) bejubeln den Finaleinzug von RB Leipzig. Foto: dpa/Jan Woitas

Die Finalpaarung steht fest, der SC Freiburg trifft im Endspiel des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Damit ist klar: Sechs ehemalige Stuttgarter haben die Chancen auf den Coup im Cup.















Für den SC Freiburg war’s im Halbfinale eine klare Angelegenheit – mit 3:1 besiegte der Bundesligist den Zweitligisten Hamburger SV. Knapper ging es bei RB Leipzig zu, erst in der Nachspielzeit traf Emil Forsberg zum 2:1 gegen Union Berlin. So oder so stehen nun die Kontrahenten fest, die am 21. Mai in Berlin den Sieg im DFB-Pokal unter sich ausmachen. Für Robin Dutt ist es ein „Duell auf Augenhöhe“. Der ehemalige Coach des SC Freiburg ergänzt: „Auch wenn Leipzig seit einigen Wochen sehr stabil geworden ist: Freiburg ist es die gesamte Saison über gewesen.“

Dutt begann seine Trainerkarriere in der Region Stuttgart, war Coach bei den Stuttgarter Kickers und Sportvorstand beim VfB Stuttgart. Am Pokalfinale ist er nicht mehr direkt beteiligt – dafür haben sechs andere ehemalige Stuttgarter die Möglichkeit, am Ende die goldene Trophäe in den Berliner Nachthimmel zu stemmen.

