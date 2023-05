1 Am Ball für den BVB: Nationalspieler Nico Schlotterbeck. Foto: imago//Maik Hölter

Das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem BVB an diesem Freitag ist auch das der Schlotterbeck-Geschwister Keven und Nico. Onkel Niels, einst Profi bei den Stuttgarter Kickers, spricht über den Werdegang – und spezielle Qualitäten.









Die Sache mit der Absprache hat sich an diesem Wochenende erledigt. Vor jedem Bundesliga-Spieltag machen die Eheleute Susanne und Marc Schlotterbeck einen Reiseplan. Wer fährt zu welchem Sohn, das ist die Frage. Für einen Elternteil geht es aus der Heimat in Weinstadt im Remstal zum Spiel von Borussia Dortmund, wo Nico (22) den Innenverteidiger gibt – und für den anderen zur Partie des SC Freiburg, wo dessen Bruder Keven (25) im Abwehrzentrum aufläuft. Wenn es der Spielplan gut meint, spielen der SC und der BVB nicht zeitgleich, sondern an verschiedenen Tagen. Dann können die Schlotterbecks ihren Söhnen gemeinsam nachreisen.