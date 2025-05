SC Freiburg: Erstmaliger Sprung in Champions League knapp verpasst

1 Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Eintracht Frankfurt hat im dramatischen Saisonendspurt die Champions League erreicht, der SC Freiburg den erstmaligen Sprung in die Königsklasse knapp verpasst. Die Hessen gewannen dank großer Moral bei den Badenern am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 3:1 (1:1) und verteidigten so den dritten Tabellenplatz. Der SC verlor den vierten Rang noch an Borussia Dortmund und muss sich mit der Europa League begnügen.