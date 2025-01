SC Freiburg beim VfB Stuttgart: Pleiten bei den Topteams – SC-Coach Schuster nimmt alle in die Pflicht

8 Enttäuschter Gang zu den Fans: die Profis des SC Freiburg nach der 0:4-Pleite beim VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Der SC Freiburg verliert auch das nächste Auswärtsspiel bei einem Topteam. Nach dem 0:4 beim VfB Stuttgart kündigen Trainer und Kapitän Krisengespräche an.











Es gab wenige Szenen während der Partie des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg, in denen Julian Schuster nicht emotional und will gestikulierend an der Seitenlinie reagierte. Meist war er mit Entscheidungen des Schiedsrichters Felix Zwayer nicht einverstanden gewesen. Weil er mit seinem Team am Ende aber klar und deutlich mit 0:4 beim Südwest-Rivalen unterlegen gewesen war, wollte er nach der Partie erst gar nicht anfangen, über den Unparteiischen zu diskutieren. Stattdessen versuchte der Coach des Sportclubs, in der bitteren Niederlage die positiven Dinge zu sehen. Das kommende Bundesligaspiel gegen gehörte dazu. Einerseits.