SB-Kassen in Supermärkten boomen: „Auch die nörgelnden Kunden sind wieder gekommen“

Immer mehr Bedienkassen werden durch SB-Kassen ersetzt – zur Lust und zum Frust der Kunden, denn viele brauchen noch Hilfe. Lidl setzt gegen Diebstahl auf Ausgangsschranken.











An diesem frühen Nachmittag sind in der Aldi-Filiale im Stuttgarter Gerber-Viertel alle Kassen geschlossen. Also das, was das Gros der Aldi-Kundschaft unter einer Kasse versteht: ein Laufband mit viel Platz für den Wocheneinkauf, dazu eine Kassiererin, die in rekordverdächtigem Tempo Dutzende Artikel scannt. Stattdessen scannen die Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe an den sieben Selbstbedienungs-Terminals, wo ihnen eine Mitarbeiterin hilft. Die Laufbandkasse werde nur noch zu Stoßzeiten wie etwa in den Mittagsstunden geöffnet, sagt sie – „dann aber nur eine“.