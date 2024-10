US-Musiker Lionel Richie hat eine Europa-Tournee angekündigt. Die "Say Hello To The Hits"-Tour 2025 wird ihn auch nach Deutschland führen. Er spielt 27 Shows in 16 Ländern.

Von ihm stammen unvergessliche Hymnen wie "Hello", "All Night Long", "Say You, Say Me" oder "We Are The World": Lionel Richie (75). Und nun kündigt der internationale Superstar einen Großbritannien - und Europa-Teil seiner Tournee an.

Bei der Ankündigung auf Instagram sind im Hintergrund viele Namen seiner Hits zu lesen - darauf dürfen die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher sich wohl freuen. Außerdem kündigt er einen Gast an. "Lasst uns gemeinsam unvergessliche Erinnerungen schaffen", fordert er seine Followerinnen und Follower auf.

Lesen Sie auch

Auftritte auch in Deutschland geplant

Die "Say Hello To The Hits"-Tour umfasst insgesamt 27 Shows in 16 Ländern. Los geht es für den preisgekrönten Musiker mit der markanten Stimme und seine Fans am 31. Mai 2025 in der SSE Arena in Belfast, Nordirland. Die Tour endet mit einem großen Finale am 2. August in Madrid, Spanien.

Fünf Auftritte von Lionel Richie sind auch in Deutschland geplant. So werden er und sein Tross am 22. Juni in Köln Station machen, am 24. Juni in Oberhausen, am 29. Juni in Hamburg, am 3. Juli in Berlin und am 9. Juli in München.

Der allgemeine Vorverkauf startet am 28. Oktober.