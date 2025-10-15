Auf einer der spektakulärsten Yachten der Welt entfaltet sich der Netflix-Thriller „The Woman in Cabin 10“: Die Superyacht spielt nicht nur die Hauptkulisse, sondern ist selbst ein Highlight – ein schwimmendes Luxuswunder voller Hightech, Design und dunkler Geheimnisse.

Der Netflix-Thriller „The Woman in Cabin 10“ dominiert aktuell weltweit die Streaming-Charts. Seit dem Start am 10. Oktober 2025 wurde der Film bereits über 21,2 Millionen Mal gestreamt und belegt sowohl in Deutschland als auch international Platz 1.

Neben Keira Knightley und Guy Pearce sorgt dabei vor allem ein Schauplatz für Aufsehen: die spektakuläre Superyacht, auf der sich der Großteil der Handlung abspielt. Doch bei der luxuriösen „Aurora Borealis“ handelt es sich nicht um ein Filmset – sondern um eine echte Yacht mit Namen Savannah.

Eine echte Superyacht

Die Savannah wurde 2015 von der niederländischen Werft Feadship gebaut und gilt bis heute als eine der innovativsten und spektakulärsten Yachten der Welt. Mit einer Länge von 83,5 Metern und einer Breite von 12,5 Metern kombiniert sie futuristisches Design mit modernster Technik.

Ihr besonderer Antrieb: ein hybrides System aus einem Dieselmotor, Generatoren und einer 1-MWh-Batterie, die zusammen rund 30 Prozent Kraftstoff im Vergleich zu herkömmlichen Yachten einsparen. Damit war die Savannah 2015 ihrer Zeit weit voraus.

Der Rumpf besteht aus Stahl, der Aufbau aus Aluminium, und die Decks sind mit Teakholz belegt.

Preis, Eigentümer und Wert der Savannah

Die Savannah soll ursprünglich vom schwedisch-kanadischen Unternehmer Lukas Lundin in Auftrag gegeben worden sein. Er zählte zu den einflussreichsten Investoren der Rohstoffbranche. Nach seinem Tod soll die Yacht in den Besitz seiner Familie oder einer privaten Stiftung übergegangen sein.

Der geschätzte Baupreis der Savannah lag 2015 bei rund 140 Millionen US-Dollar. Durch umfangreiche Refits und Modernisierungen, zuletzt 2024, soll der heutige Marktwert sogar bei über 160 Millionen US-Dollar liegen.

Für Charter steht die Yacht offiziell nicht zur Verfügung – sie gilt als klassisches Privatobjekt und ist nur selten in Häfen zu sehen. Wer sie doch einmal erspäht, trifft damit auf ein technologisch sehr fortschrittliches Schiff.

Luxus auf höchstem Niveau

Die Savannah ist nicht nur technisch bemerkenswert, sondern auch ein schwimmendes Luxusdomizil. An Bord können bis zu 12 Gäste in sechs großzügigen Kabinen übernachten, betreut von einer rund 24-köpfigen Crew.

Zu den Highlights gehören ein neun Meter langer Pool, ein Spa, ein Fitnessstudio, ein Aufzug zwischen den Decks und die berühmte „Nemo Lounge“ – ein halbtauchender Raum mit Glaswand unterhalb der Wasserlinie, der den Blick direkt in die Unterwasserwelt ermöglicht.

Für ihr außergewöhnliches Design wurde die Savannah mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Titel „Motor Yacht of the Year“ bei den World Superyacht Awards 2016.

Hollywood-Glanz auf hoher See

Für „The Woman in Cabin 10“ wurde die Savannah nicht nur als Kulisse genutzt – sie spielt im Film quasi eine Hauptrolle. Der Thriller erzählt die Geschichte der Journalistin Laura „Lo“ Blacklock (Keira Knightley), die an Bord der luxuriösen „Aurora Borealis“ über eine exklusive Kreuzfahrt berichtet. Doch als sie glaubt, einen Mord beobachtet zu haben, zweifelt bald jeder an ihrem Verstand – und sie gerät selbst ins Visier einer tödlichen Verschwörung.

Gedreht wurde der Film im Herbst 2024 an Bord der echten Savannah vor der Küste Englands. Die spektakulären Aufnahmen der Yacht in Fahrt sowie ihre luxuriösen Innenräume prägen die Atmosphäre des Films maßgeblich und tragen zur dichten Spannung bei.

Vom Bestseller zur Netflix-Nummer 1

„The Woman in Cabin 10“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ruth Ware aus dem Jahr 2016 und wurde von Simon Stone inszeniert, der auch das Drehbuch gemeinsam mit Joe Shrapnel und Anna Waterhouse schrieb. Neben Knightley sind unter anderem Guy Pearce, Gugu Mbatha-Raw, Hannah Waddingham und David Morrissey in zentralen Rollen zu sehen.

Trotz eher gemischter Kritiken – bei Rotten Tomatoes liegt der Score bei 27 Prozent, in der IMDb bekommt der Film 5,9 von 10 Punkten – begeistert der Film durch seine Atmosphäre, seine Besetzung und nicht zuletzt durch seine spektakuläre maritime Kulisse.

Die heimliche Hauptfigur ist aus Stahl und Glas

Ob als schwimmendes Luxushotel oder als Schauplatz eines düsteren Thrillers: Die Savannah ist mehr als nur eine Yacht – sie ist eine Ikone des modernen Yachtdesigns. In „The Woman in Cabin 10“ liefert sie nicht nur beeindruckende Bilder, sondern verstärkt auch das Gefühl von Isolation und Bedrohung, das den Film prägt.

Wer sich nach dem Abspann fragt, ob dieses Schiff wirklich existiert: Ja – und es ist mindestens genauso faszinierend wie der Thriller selbst.