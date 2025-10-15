Auf einer der spektakulärsten Yachten der Welt entfaltet sich der Netflix-Thriller „The Woman in Cabin 10“: Die Superyacht spielt nicht nur die Hauptkulisse, sondern ist selbst ein Highlight – ein schwimmendes Luxuswunder voller Hightech, Design und dunkler Geheimnisse.
Der Netflix-Thriller „The Woman in Cabin 10“ dominiert aktuell weltweit die Streaming-Charts. Seit dem Start am 10. Oktober 2025 wurde der Film bereits über 21,2 Millionen Mal gestreamt und belegt sowohl in Deutschland als auch international Platz 1.