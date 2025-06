Sause mit bekannten DJs: Jubiläums-Party im Freibad mit Oli P., Felix Kröcher und „Cordula Grün“

Das Mineralfreibad in Oberstenfeld ist schon im Regelbetrieb ein Besuchermagnet. Gut möglich jedoch, dass am ersten Juli-Wochenende der Ansturm noch größer sein wird als sonst. Von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Juli, wird nämlich das 50-jährige Bestehen der Freizeitanlage gefeiert – mit einer hochkarätigen Besetzung und einem abwechslungsreichen Programm.

Beim Auftakt am Freitag wird unter anderem die Historie des Bads gewürdigt. An einer Infotafel soll die Geschichte mit Fotos nachgezeichnet werden. Außerdem können sich die Besucher über eine Modenschau freuen, in der Badebekleidung aus dem Fundus des Bikinimuseums in Bad Rappenau präsentiert wird.

Ferner treten Gemeinderäte aus den Trägerkommunen Oberstenfeld und Beilstein in Spaßwettkämpfen und gemischten Teams gegeneinander an. „On top gibt es ein Grillevent. Und die Besucher haben an diesem Tag ab 16 Uhr freien Eintritt“, verkündet Christine Schächer, die im Zweckverband Mineralfreibad für die Anlage zuständig ist.

Am Samstag, 5. Juli, feiert das Hydron-Open-Air seine Premiere. Bei dem Festival kommen Fans der elektronischen Musik auf ihre Kosten. Acts wie Felix Kröcher, Beyond Us oder Blasterjaxx werden von 10.30 Uhr an auf einer der drei Bühnen stehen.

Musik ist auch beim Familien-Sonntag von 11 Uhr an Trumpf. Zu Gast ist dann der aus dem Fernsehen bekannte KiKa Tanzalarm. „Das ist sehr beliebt bei kleinen Kindern“, sagt Christine Schächer. Vor allem größeren Besuchern dürfte Oli P. ein Begriff sein, der sich speziell durch seine Neuinterpretation des Grönemeyer-Klassikers „Flugzeuge im Bauch“ einen Namen gemacht hat. Ein Höhepunkt dürfte auch das Gastspiel von Die Draufgänger werden, die mit der Party-Hymne „Cordula Grün“ durch die Decke gegangen sind.

Es ist also alles angerichtet für eine große Sause Anfang Juli. Dann muss nur noch das Wetter mitspielen. „Wir gehen davon aus, dass es schön wird wie meistens im Juli. Einen Plan B haben wir nicht. Wenn das Wetter nicht so berauschend sein sollte, müssen wir da durch“, sagt Christine Schächer.