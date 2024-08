Entdecken Sie alle Saunen, die Stuttgart und die nähere Umgebung zu bieten haben. In unserer Liste werden Sie bestimmt fündig.

Stuttgart bietet eine Vielzahl an Saunen und Wellness-Oasen, die sowohl Einheimische als auch Besucher und Touristen zum Entspannen einladen. Hier finden Sie eine ausführliche Liste der besten Saunen in und um Stuttgart.

Saunen in Stuttgart

SchwabenQuellen

Beschreibung: Die SchwabenQuellen bieten eine großzügige Saunalandschaft mit internationalen Themensaunen. Hier können Sie in einer finnischen Sauna, einem türkischen Hamam oder einem warmen Becken entspannen. Besonders beliebt sind die wechselnden Aufgüsse und der idyllische Außenbereich.

Adresse: Plieninger Str. 100, 70567 Stuttgart

Website: SchwabenQuellen

DAS LEUZE

Beschreibung: DAS LEUZE gehört zu den bekanntesten Bade- und Saunalandschaften in Stuttgart. Mit einer Vielzahl an Saunen, darunter eine Panorama-Sauna mit Blick auf die umliegenden Weinberge, bietet DAS LEUZE eine Oase der Ruhe und Entspannung. Besonders das mineralreiche Wasser des Bades zieht viele Besucher an.

Adresse: Am Leuzebad 2a, 70190 Stuttgart

Website: DAS LEUZE

SoleBad Cannstatt

Beschreibung: Das SoleBad Cannstatt kombiniert eine große Saunalandschaft mit mineralreichem Wasser, das für seine heilende Wirkung bekannt ist. Die Anlage bietet mehrere Saunen und Dampfbäder, die perfekt sind, um Körper und Geist zu entspannen. Ein Highlight ist das Sole-Außenbecken, das auch im Winter eine einzigartige Atmosphäre bietet.

Adresse: Sulzerrainstraße 2, 70372 Stuttgart

Website: SoleBad Cannstatt

Stadtbad Heslach

Beschreibung: Das Stadtbad Heslach ist ein traditionsreiches Bad, das auch eine gemütliche Saunalandschaft bietet. Hier können Sie sich in einer ruhigen und intimen Umgebung entspannen, ideal für alle, die dem Alltagsstress entfliehen möchten.

Adresse: Mörikestraße 62, 70199 Stuttgart

Website: Stadtbad Heslach

Waldau Sauna

Beschreibung: Die Waldau Sauna ist eine traditionelle Sauna mit besonderem Charme. Eingebettet in das Grün der Stuttgarter Waldau, bietet diese Sauna eine wohltuende Auszeit in naturnaher Umgebung. Ideal für alle, die eine authentische Saunaerfahrung suchen.

Adresse: Guts-Muths-Weg 8 A, 70597 Stuttgart

Website: Waldau Sauna

Mineralbad Berg

Beschreibung: Das Mineralbad Berg bietet eine stilvolle Saunalandschaft. Die Kombination aus modernem Design und historischer Bäderkultur macht dieses Bad zu einem besonderen Ort für Erholung und Entspannung.

Adresse: Am Schwanenpl. 9, 70190 Stuttgart

Website: Mineralbad Berg

LuxFit Private SPA

Beschreibung: Wer nicht mit anderen Gästen saunieren will, findet im LuxFit Private SPA eine private Sauna- und Wellness-Landschaft vor. Hier können Sie ungestört entspannen. Preislich liegt das LuxFit natürlich über den öffentlichen Saunen.

Adresse: Am Oberen Berg 27, 70597 Stuttgart

Website: LuxFit Private SPA

MySpa - Your personal Wellzone

Beschreibung: MySpa bietet ebenfalls private Erholung und Wellness im Kessel. Auch hier muss man für den Luxus des Alleinseins einen Aufpreis zahlen.

Adresse: Löwentorstraße 42, 70376 Stuttgart

Website: MySpa

MAMA SPA

Beschreibung: Das MAMA SPA ist ein speziell auf Frauen ausgerichtetes Wellness-Center. Hier stehen Wellness-Anwendungen für Frauen im Vordergrund, die auf die besonderen Bedürfnisse von Müttern abgestimmt sind.

Adresse: Augustenstraße 2, 70178 Stuttgart

Website: MAMA SPA

Saunen in der Umgebung von Stuttgart

Mineraltherme Böblingen

Beschreibung: Die Mineraltherme Böblingen ist ein großzügiges Thermalbad, das auch eine umfassende Saunalandschaft bietet. Hier können Sie zwischen verschiedenen Saunen wählen und im Thermalwasser entspannen.

Adresse: Am Hexenbuckel 1, 71032 Böblingen

Website: Mineraltherme Böblingen

Wellnessspa & Saunalandschaft Fildorado

Beschreibung: Das Fildorado in Filderstadt bietet eine große Wellness- und Saunalandschaft, die ideal für einen Tagesausflug ist. Neben klassischen Saunen gibt es auch Themensaunen und ein umfangreiches Wellness-Angebot.

Adresse: Mahlestraße 50, 70794 Filderstadt

Website: Fildorado

F3 Das Wohlfühlbad

Beschreibung: Das F3 in Fellbach ist ein großzügiger Wasserpark mit einer integrierten Saunalandschaft. Hier finden Sie eine Vielzahl von Saunen sowie Erlebnisduschen und Ruhezonen, die für einen abwechslungsreichen Wellnesstag sorgen.

Adresse: Esslinger Str. 102, 70734 Fellbach

Website: F3 Das Wohlfühlbad

ruhepuls.privatspa

Beschreibung: Das ruhepuls.privatspa in Ostfildern bietet eine ruhige und entspannte Atmosphäre, die sich für eine persönliche Auszeit eignet. Es können aber auch „öffentliche“ Slots mit anderen Gästen gebucht werden.