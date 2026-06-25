Rund 14 Kilo hat "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher abgenommen. Das gelang ihr ganz ohne Abnehmspritze. In einem Interview verrät die 30-Jährige, welche festen Routinen, Saunagänge und welche Ernährung dahinterstecken.
Rund 14 Kilogramm hat Ronja Forcher (30) in den vergangenen Monaten verloren - und das nach eigener Aussage ganz ohne die derzeit viel diskutierte Abnehmspritze. Im Interview mit dem "Münchner Merkur" stellte die Schauspielerin klar, dass hinter der Veränderung kein schneller Trick steckt, sondern ein über Jahre gewachsener Lebensstil.