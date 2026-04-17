Sauerwasser im Kreis Göppingenn: Sauerbrunnen bald wieder komplett

Der traditionsreiche Sauerwasserbrunnen am Göppinger Christophsbad hat eine zweijährige Durststrecke hinter sich. Nun soll er bald wieder sprudeln.
Die Winterpause an den Göppinger Sauerbrunnen ist zu Ende, das berühmte eisenhaltige Mineralwasser strömt nun wieder aus den öffentlichen Entnahmestellen. Allderdings nicht am Christophsbad, dem eigentlichen „Göppinger Sauerbrunn“, der im Jahr 1404 erstmals erwähnt wurde und Keimzelle der heutigen Privatklinik ist. Dort ist der Trog seit zwei Jahren staubtrocken. Einer, der sich damit nicht einfach abfinden wollte, ist Anton Hegele, ein ausgewiesener Göppinger Sauerwasser-Experte. Er erinnerte in einem Brief an den Ersten Bürgermeister daran, dass mit dem Verkauf des herzoglichen Göppinger Bads im Jahre 1747 das Recht auf kostenlose Sauerwasserversorgung für die Göppinger Bevölkerung verankert wurde und nach wie vor gelten muss.