1 Die Polizei sucht nach Einbrechern, die rund um die MHP-Arena ihr Unwesen trieben. Foto: Archiv/Wolfgang List

Bislang unbekannte Täter steigen in ein Hotel nahe der MHP-Arena in Ludwigsburg ein. Vor der Halle verteilen sie jede Menge Müll und beschmierten Wände und Fenster.















Ludwigsburg - Eine riesige Sauerei haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende vor dem Haupteingang der MHP-Arena in Ludwigsburg veranstaltet. Die Täter verteilten rund 200 Frühstücksverpackungen, die sie in einem benachbarten Hotel gefunden hatten. Dort hatten sie sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zum Küchenbereich verschafft. Die Polizei geht davon aus, dass der Einbruch in der Nacht zum Samstag stattfand.

Vermutlich dieselben Täter beschmierten auch noch Fenster und Wände der Arena mit schwarzen Faserstiften. Der dabei angerichtete Schaden steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefonnummer 07141/185353, entgegen.