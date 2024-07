Sauer wegen Paparazzi-Bildern: Vanessa Hudgens: Nach der Geburt ihres Babys glücklich und verärgert

"High School Musical"-Star Vanessa Hudgens (35) hat bestätigt, dass sie und ihr Ehemann, der Profi-Baseballspieler Cole Tucker (28), Eltern geworden sind. Die Schauspielerin und Sängerin schrieb in einer Instagram-Story: "Mama, Papa und Baby sind glücklich und gesund." Wie die Nachricht über die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes des Paares an die Öffentlichkeit geriet, scheint sie allerdings verärgert zu haben.

"Wir sind enttäuscht"

Vanessa Hudgens und Cole Tucker waren auf Paparazzi-Fotos, die das US-Promiportal "TMZ" zuerst veröffentlichte, beim Verlassen eines Krankenhauses in Santa Monica zu sehen. Hudgens hielt darauf ihr Baby im Arm. Auf Instagram teilte sie nun ihren Ärger mit ihren Followern: Sie seien "enttäuscht, dass die Privatsphäre unserer Familie während dieser ganz besonderen Zeit" missachtet und ausgenutzt worden sei, erklärte sie in ihrer Story.

Vanessa Hudgens und Cole Tucker sind seit 2023 verheiratet

Erste Gerüchte um eine Beziehung zwischen Vanessa Hudgens und Cole Tucker waren 2020 aufgekommen. Im Dezember 2023 heiratete das Paar dann in Tulum, Mexiko. Später berichteten sie in einem Interview mit der "Vogue" von dem "magischen" Tag. "Ich bin so dankbar, dass wir eine private Hochzeit hatten", sagte Hudgens dem Magazin. "Wenn ich jetzt darüber rede, kommen mir die Tränen. Ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Ich wusste, dass es magisch werden würde, aber es hat meine Erwartungen übertroffen." Dass sie schwanger ist, enthüllte Hudgens auf dem roten Teppich der diesjährigen Oscar-Verleihung. In einer langen schwarzen Robe zeigte sie damals ihren wachsenden Babybauch.

Ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte Vanessa Hudgens mit dem Film "High School Musical" im Jahr 2006. Die 35-Jährige, die auch als Sängerin Erfolge feierte, ist derzeit in "Bad Boys: Ride or Die" auf der großen Leinwand zu sehen.