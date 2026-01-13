Der Ärger über Müll und Dreck in Stuttgart wächst. OB Nopper will eine Sauberkeitsoffensive starten. Seine Pläne liegen unserer Redaktion exklusiv vor.
Stuttgart, mitunter gern als „Hauptstadt der Kehrwoche“ verspottet, hat an Glanz und Schönheit verloren. Immer häufiger beschweren sich Bürgerinnen und Bürger über illegal entsorgten Sperrmüll, überquellende Mülleimer und Graffiti-Schmierereien an Hausfassaden. Was früher als schwäbische Tugend galt, auf Sauberkeit zu achten, scheint im Alltag heutzutage zu verblassen. Nun will Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) gegen den Trend ankämpfen – trotz knapper Kassen und massivem Sparzwang.