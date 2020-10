1 Adele meldet sich zurück. Foto: Tinseltown/Shutterstock.com

Adele wird am Wochenende ihr Comeback geben. Die Sängerin tritt in der Kultshow "Saturday Night Live" als Gastgeberin auf. Ob sie dabei auch ein neues Album ankündigt?

Adele (32) feiert ihr Comeback! Die Sängerin wird in der bekannten US-Comedyshow "Saturday Night Live" als Gastgeberin auf der Bühne stehen. Sie sei "so aufgeregt und auch absolut verängstigt", erklärte sie auf Instagram: "Mein allererster Gastgeber-Gig und ausgerechnet für SNL!" Sie hätte das schon immer machen wollen, so die 32-Jährige weiter, bisher habe es aber zeitlich nie gepasst. Aber es könne keine perfektere Zeit als Ende 2020 geben, um "mit geschlossenen Augen kopfüber in die Tiefe zu springen und auf das Beste zu hoffen".

Musik von Adele hören Sie hier.

Fast genau zwölf Jahre sei es her, so die Sängerin, dass sie zum ersten Mal in der Show auftrat, "während einer Wahl". Das habe ihr zum Durchbruch in Amerika verholfen, "also schließt sich der Kreis und ich konnte einfach unmöglich nein sagen". Adele wird bei "SNL" am 24. Oktober zu sehen sein, es soll ihr erster öffentlicher Auftritt seit drei Jahren sein. Im November 2015 war sie bereits als musikalischer Gast in der Show, am Vorabend der Präsidentschaftswahlen trat sie 2008 das erste Mal dort auf.

Kommt neue Musik?

Die Sängerin hatte angeblich geplant, 2020 ein neues Album zu veröffentlichen. Wegen der Corona-Pandemie musste sie dies aber wohl vorerst verschieben. Nach der Ankündigung des "SNL"-Gigs wird nun erneut spekuliert, ob der Popstar bald schon neue Musik herausbringen wird. Zuletzt hatte Adele nicht wegen ihrer Stimme für Schlagzeilen gesorgt. Die Sängerin soll über 50 Kilo abgenommen haben. Auf Instagram zeigte sie bereits Bilder, auf denen ihr Gewichtsverlust zu erkennen ist.

Jetzt wird Adele also auch wieder auf der Bühne stehen. Die Sängerin hat seit der Veröffentlichung ihres dritten Albums, "25", im Jahr 2015 keine neue Musik mehr herausgebracht und seit ihrer Tournee 2016 fast keinen größeren öffentlichen Auftritt mehr wahrgenommen. Im April 2019 hatte sie nach zwei Jahren Ehe die Trennung von Ehemann Simon Konecki (46) bekannt gegeben. Mit ihm hat sie einen achtjährigen Sohn.