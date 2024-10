Sattelzug-Brand in Aichelberg bei Göppingen

1 Die genaue Ursache für den Brand ist noch unklar. Foto: /SDMG/Woelfl

Ein Sattelzug ist auf dem Parkplatz Urweltfunde in Flammen aufgegangen, wobei der Fahrer schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, doch der Verkehr auf der A8 wurde stark beeinträchtigt.











Auf dem Parkplatz Urweltfunde in Aichelberg (Landkreis Göppingen) ist an einem Sattelzug Feuer ausgebrochen, woraufhin der Fahrer schwer verletzt worden ist. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr, teilt die Polizei mit. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.