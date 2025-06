Sattelzug auf A8 umgekippt – kilometerlanger Stau

8 Einsatz für die Polizei: Auf der Autobahn ist ein Lkw umgekippt. Foto: SDMG

Zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Leonberg-West und dem Leonberger Dreieck ist ein mit Papier beladener Sattelzug umgekippt. Der Fahrer wurde verletzt.











Zu einem spektakulären Unfall ist es am Dienstagnachmittag gegen 12.30 Uhr auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und dem Leonberger Dreieck gekommen. In Fahrtrichtung Karlsruhe ist ein mit Papier beladener Sattelzug umgekippt und liegt auf der Seite. Der Fahrer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Fahrzeuge waren laut ersten Einschätzungen der Polizei nicht beteiligt. Vermutlich fuhr der Laster gegen die Leitplanke und die Böschung und kippte in der Folge auf die linke Seite.