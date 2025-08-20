Satiriker: Lutz van der Horst wird 50

Er hat ein Talent für Spontaneität und Situationskomik: Lutz van der Horst witzelt sich seit mehr als 20 Jahren durch die deutsche TV-Welt. Für "TV Total" führte er skurrile Straßeninterviews, für die "heute-show" nimmt er Politiker aufs Korn. Am 20. August feiert er seinen 50. Geburtstag.
Satiriker, Komiker, Moderator, Sprecher, Autor - Lutz van der Horst (50) hat sich in seiner Karriere als vielfältiger Bestandteil der deutschen Fernsehbranche etabliert. Besonders bekannt geworden ist er als satirischer Außenreporter der ZDF-Satiresendung "heute-show". Seit Ende 2009 hat der dafür schon mehrfach ausgezeichnete Kölner bereits viele Politiker mit seinen charmant-ironischen Fragen auflaufen lassen. Auf diesem Erfolg ruht er sich jedoch nicht aus.