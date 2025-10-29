Satiremagazin am Kiosk: Der „Postillon“ startet eine Druckausgabe – und meint es ernst

Während die „taz“ ihre tägliche Printausgabe einstellt, sucht jetzt das Online-Satiremagazin „Postillon“ sein Glück am Zeitungskiosk.
Die Schlagzeilen der gedruckten Erstausgabe lesen sich schon einmal vielversprechend: „Irak marschiert in USA ein, um Amerikanern Demokratie zu bringen“ – „Wir müssen mehr arbeiten: Merz fordert Acht-Tage-Woche!“ Und sein Unionsfraktionschef Jens Spahn hat sogar einen sehr anrührenden Gastbeitrag verfasst – angeblich jedenfalls: „Wer noch nie 3,1 Milliarden Euro Steuergeld verschwendet hat, der werfe den ersten Stein.“