Satire mit Colman Domingo: Sandra Hüller verbreitet in neuem Film True-ish Fake News

1 Sandra Hüller im vergangenen Jahr in Berlin. Foto: imago images/Eventpress Kochan

Einer ihrer nächsten Filme zeigt Sandra Hüller an der Seite von Colman Domingo als PR-Frau, die Desinformation und Fake News verbreitet.











Fake News! Dafür ist Sandra Hüller (46) in ihrem neuen Film "True-ish" zuständig. Die deutsche Schauspielerin, die für "Anatomie eines Falls" unter anderem für einen Oscar nominiert wurde, wird in der Satire die Hauptrolle spielen. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety". Ihr ebenso Oscar-nominierter Kollege Colman Domingo (55) wird ebenso in Goran Stolevskis "Housekeeping for Beginners"-Nachfolger mitspielen.