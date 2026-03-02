Satelliten-Internet: Telekom möchte letzte Funklöcher mit Starlink schließen

Echte Funklöcher gibt es nur wenige in Deutschland. Dumm gelaufen, wenn man trotzdem in einem landet. Damit das nicht mehr passiert, richten die Handynetzbetreiber ihren Blick nach oben.
Barcelona - Damit ihre Funklöcher verschwinden, setzt die Deutsche Telekom auf den Satelliten-Internetanbieter Starlink vom US-Unternehmer Elon Musk. Der Bonner Konzern verkündete auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, dass er eine Partnerschaft mit dem amerikanischen Unternehmen geschlossen habe und ab 2028 Handynutzer in bisherigen Funklöchern mit Satelliten im Weltall verbunden werde.