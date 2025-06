SATC abgelehnt wegen Alterszweifel: Kim Cattrall sagte viermal Nein zu Samantha

Kim Cattrall enthüllt in einem Interview, dass sie die ikonische Rolle der Samantha Jones in "Sex and the City" zunächst viermal ablehnte. Der Grund: Mit 41 Jahren fühlte sie sich zu alt für eine so sexuell selbstbewusste Figur.

Es ist schwer vorstellbar, aber die heute ikonische Figur der Samantha Jones wäre beinahe nie entstanden - zumindest nicht in Form von Kim Cattrall. Die Golden-Globe-Gewinnerin, die der selbstbewussten Samantha Leben einhauchte, brauchte zunächst viel Überzeugungsarbeit. In einem Interview mit "The Times" enthüllte die 67-jährige Schauspielerin kürzlich, dass sie die Rolle zunächst viermal ablehnte.

Der Grund für ihre Zurückhaltung war überraschend persönlich: "Selbst auferlegte Altersdiskriminierung", wie Cattrall es nennt. Mit 41 Jahren fühlte sie sich zu alt, um eine so sexuell selbstbewusste und freizügige Figur zu verkörpern. Die Vorstellung, in diesem Alter eine Frau zu verkörpern, die ihre Sexualität so offen auslebt, bereitete ihr zunächst Unbehagen.

Lesen Sie auch

Mittlerweile hätten sich die Zeiten geändert, so Cattrall: "Das änderte sich - 40 wurde sexy. Es wurde zu 'Mann, lass uns mehr davon haben'", erklärte sie gegenüber "The Times".

"Samantha genoss einfach den Hauptgang"

Cattrall betont in dem Interview auch, dass Samantha Jones keineswegs eine oberflächliche Figur war: "Sie war keine Nymphomanin - nun ja, manche Leute mögen das gedacht haben - aber sie genoss einfach den Hauptgang. Alle anderen knabberten an den Vorspeisen, während sie das Steak wollte. Und es war immer zu ihren Bedingungen - darauf habe ich immer bestanden."

Interessant ist auch, dass die Schauspielerin selbst das komplette Gegenteil ihrer berühmtesten Rolle darstellt. "Aber ich bin in vielerlei Hinsicht die Antithese von ihr", verriet Cattrall. "Ich bin eine serielle Monogamistin, und noch mehr."

Die HBO-Serie "Sex and the City", basierend auf Candace Bushnells Kolumne im "New York Observer", lief von 1998 bis 2004 über sechs Staffeln und wurde zu einem kulturellen Phänomen. Es folgten zwei Kinofilme 2008 und 2010 sowie die Nachfolgeserie "And Just Like That...", die 2021 auf HBO Max startete.

Vermächtnis ohne Reue

Rückblickend zeigt sich Cattrall zufrieden mit ihrer Entscheidung und dem Vermächtnis, das sie geschaffen hat. "Ich habe eine fantastische Figur erschaffen, die ich geliebt habe, und ich habe viel Liebe hineingesteckt. Und wenn ich nur dafür in Erinnerung bleibe, dann ist das wirklich in Ordnung", sagte sie laut "The Times".

In der neuen Serie "And Just Like That..." wird man Samantha vermutlich trotzdem nicht mehr sehen. Nach öffentlich gewordenen Differenzen mit ihrer Co-Darstellerin Sarah Jessica Parker entschied sich Cattrall gegen eine Rückkehr zu der Serie. Dennoch gönnte sie den Fans einen kurzen Samantha-Auftritt im Finale der zweiten Staffel. Die dritte Staffel der Nachfolgeserie startete am 29. Mai, diesmal endgültig ohne die ikonische Samantha Jones.