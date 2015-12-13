Satan - Fürst der Finsternis

Er steht prototypisch für das personfizierte Böse: der Teufel. In verschiedenen Religionen ist er ein eigenständiges, übernatürliches Wesen. Nicht immer wird alles Böse in der Gestalt eines einzigen Satans verkörpert, sondern es taucht gelegentlich eine Vielzahl von Dämonen auf, die dem obersten Teufel unterstehen. Eine Spurensuche zu Haloween.
Er ist der Diabolos, der Verwirrer, Faktenverdreher, Verleumder, der Zerwürfnis stiftet, verleumdet und zum Schlechten anstiftet. In vielen Religionen ist er ein eigenständiges, übernatürliches Wesen. Im Christentum und im Islam ist er die Personifizierung des Bösen, der Fürst der Finsternis, die Quelle aller Niedertracht und alles Schlechten. Ein Wesen, das als Engel mit schwarzen Flügeln oder als Junker mit Pferdefuß in Erscheinung tritt. Im Buddhismus heißt er Mara oder Devadatta und ist ein Dämonenwesens.