Sat.1 legt eine Pause ein: Keine neue Staffel von The Biggest Loser im nächsten Jahr
Werden 2026 nicht in "The Biggest Loser" zu sehen sein: die Moderatoren Ramin Abtin und Christine Theiss. Foto: SAT.1/Julian Essink

Im kommenden Jahr wird es keine neue Staffel der Abnehmshow "The Biggest Loser" gegen. Der Sender Sat.1 gab bekannt, dass er eine Pause einlegen werde und aktuell keine weiteren Folgen geplant seien.

Die Abnehmshow "The Biggest Loser" wird im kommenden Jahr nicht zurück ins Programm kehren. Wie der verantwortliche Sender Sat.1 dem Branchendienst "DWDL" am Freitag mitteilte, ist aktuell keine neue Staffel geplant. "'The Biggest Loser' pausiert 2026", bestätigte demnach eine Sendersprecherin. Eine Fortsetzung in der Zukunft sei zwar nicht ausgeschlossen, die Prioritäten des Senders lägen aktuell aber an anderer Stelle, heißt es in dem Bericht weiter.

 

Christine Theiss moderiert seit der vierten Staffel

"The Biggest Loser" startete im Jahr 2009 im deutschen Fernsehen, damals noch mit der ehemaligen Eiskunstläuferin Katarina Witt (59) als Moderatorin und beim Sat.1-Schwestersender ProSieben. In der zweiten und dritten Staffel übernahm dann die Ex-Boxerin Regina Halmich (49) und der Sender Kabel eins. Vor der vierten Staffel wechselte das Format zu Sat.1 und Kickboxerin Christine Theiss (39) moderierte seitdem ununterbrochen die Show - seit 2024 im Doppelpack mit Ramin Abtin (53). Der Name wurde 2022 in "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" umbenannt, seit 2025 heißt die Show jedoch wieder "The Biggest Loser".

 