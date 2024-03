1 Die Polizei äußert sich zum Fund (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Im Ortenaukreis findet ein Passant zwei kopflose und gehäutete Tierkadaver. Ein Polizeisprecher vergleicht die Größe der Kadaver mit der eines größeren Hundes.











Ein Passant hat in Sasbach (Ortenaukreis) zwei kopflose und gehäutete Tierkadaver entdeckt. Den Angaben der Polizei vom Freitag zufolge wurden die Kadaver am Donnerstag in einem örtlichen Flutkanal entdeckt. Um welche Art von Tier es sich genau handelte, war demnach zunächst unklar.