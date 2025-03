1 Sasaengs lauern ihren Idolen auch Zuhause auf oder finden deren private Telefonnummern heraus. (Symbolbild) Foto: Monster Ztudio/ Shutterstock

K-Pop-Idols stehen weltweit im Rampenlicht – doch einige Fans überschreiten jede Grenze. Sogenannte Sasaengs verfolgen ihre Stars bis nach Hause, rufen sie mitten in der Nacht an oder kaufen sich heimlich Tickets direkt neben ihnen im Flugzeug.











Link kopiert



Sasaengs sind extrem aufdringliche Fans in der K-Pop-Szene, die massiv in die Privatsphäre von Idols eingreifen. Der Begriff kommt aus dem Koreanischen (사생팬, sa-saeng), wobei "sa" für privat und "saeng" für Leben steht — also sinngemäß „Fans, die sich ins Privatleben einmischen“.