Sarkozy nahm Gaddafis Blutgeld - jetzt muss er büßen

Frankreichs ehemaliger Präsident Nicolas Sarkozy wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Nun hat er seine Haftstrafe im Prison de la Santé angetreten.
Nicolas Sarkozy (70) wurde laut französischen Medien nach seiner Verurteilung Ende September an diesem Dienstag in das Gefängnis La Santé in Paris gebracht, um dort seine Haftstrafe anzutreten. Bei X schrieb der ehemalige Präsident Frankreichs (2007 bis 2012) kurz zuvor: "Heute Morgen wird nicht ein ehemaliger Präsident der Republik eingesperrt, sondern ein Unschuldiger." Der Ehemann von Carla Bruni (57) spricht weiter von einem "Justizskandal" und betont: "Ich habe keinen Zweifel, die Wahrheit wird triumphieren."