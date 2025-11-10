Das Pariser Berufungsgericht hat am Montagmittag entschieden, dass Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy das Gefängnis unter Auflagen verlassen darf. Möglicherweise kommt er noch heute frei.
Der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (70), der seit rund drei Wochen wegen der Libyen-Affäre im Gefängnis sitzt, darf bald das Gefängnis verlassen. Wie französische Medien am Montagmittag berichten, kommt er unter Auflagen frei. Möglicherweise kann er noch im Laufe des heutigen Tages aus der Haftanstalt nach Hause zurückkehren.