Sarkastischer Unterton?: Lisa Kudrow fühlte sich von Friends-Fan Christina Ricci veräppelt

Die Kult-Serie "Friends" hat Millionen von Fans. Eine davon ist Christina Ricci (45). Das erzählte die Schauspielerin auch "Friends"-Star Lisa Kudrow (61). Doch sie brachte es offenbar nicht allzu überzeugend rüber. Kudrow dachte, Ricci wolle sie auf den Arm nehmen. Diese Anekdote gab der "The Addams Family"-Star kürzlich in einem Interview zum Besten.

"Sie dachte, ich würde sie veräppeln"

In einem Video für "Entertainment Tonight" ließ Ricci ihre Schauspielkarriere Revue passieren. Angefangen mit ihrer Rolle als Wednesday in "The Addams Family" sprach die 45-Jährige auch über "Casper" und weitere Produktionen. Ende der 90er stand sie für "Das Gegenteil von Sex" mit Kudrow vor der Kamera - für sie eine große Ehre. "Ich habe die Arbeit mit Lisa geliebt. Ich war so ein riesiger 'Friends'-Fan", schwärmt Ricci in dem Video. "Aber als ich ihr das erzählte, dachte sie... ich habe es so emotionslos rübergebracht, dass sie dachte, ich würde sie veräppeln." Regisseur Don Roos (69) habe einschreiten müssen und bestätigte, dass Ricci die Sitcom wirklich liebte.

Dass sie ein echter "Friends"-Fan ist, konnte Ricci später noch einmal unter Beweis stellen. 2005 übernahm sie eine Gastrolle im Spin-off "Joey". Sie spielte eine von Joey Tribbianis (Matt LeBlanc, 57) Schwestern. Seit 2021 ist Ricci in "Yellowjackets" als Misty zu sehen. Bei Paramount+ ist die aktuelle dritte Staffel der Mystery-Survival-Serie abrufbar.