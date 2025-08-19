Sardinien statt Comer See: Nach Boris Becker: Jetzt urlaubt Barbara mit den gemeinsamen Söhnen

Es bleibt sowohl in der Familie als auch in Italien: Nach Boris hat nun auch Barbara Becker ihre Urlaubseindrücke mit den gemeinsamen Söhnen geteilt.
Tremezzina oder Sardinien - Hauptsache Italien. Das haben sich offenbar auch Boris Becker (57) und seine Ex-Frau Barbara Becker (58) bei ihren jeweiligen Urlaubsplänen für dieses Jahr gedacht. Grüßte der ehemalige Tennisprofi seine zahlreichen Instagram-Follower am vergangenen Wochenende noch vom Comer See, hat es Barbara Becker auf die Mittelmeerinsel verschlagen. In beiden Fällen lächeln auf den Urlaubsfotos die gemeinsamen Söhne Noah (31) und Elias (25) in die Kamera - sie haben also das Glück, in diesem Sommer beide Traumziele zu erleben.