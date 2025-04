Sarah Michelle Gellar (48) hat das Geheimnis ihrer Ehe verraten. 2002 heiratete die Schauspielerin ihren Kollegen Freddie Prinze Jr. (49), den sie 1997 am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennengelernt hatte. Seitdem sind die beiden Filmstars glücklich und skandalfrei verheiratet.

Auf das Geheimnis ihrer 23-jährigen Ehe angesprochen, verrät Gellar jetzt in der Show "Today With Jenna and Friends": "getrennte Badezimmer." Sowohl das Publikum als auch Gastgeberin Jenna Bush Hager (43) zeigen sich daraufhin verblüfft. "Das ist alles? So einfach ist das?", fragt die 43-Jährige, woraufhin Gellar bestätigt: "So einfach ist das."

Privatsphäre ist dem Ehepaar wichtig

Nachdem sich Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. während der Dreharbeiten zum Slasher-Hit "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennengelernt hatten, waren sie zwei Jahre lang lediglich befreundet, wie der 49-Jährige im vergangenen Jahr gegenüber "E! News" verriet. Durch Zufall kam es dann zu einem Date - danach habe der Schauspieler gewusst, dass Gellar die Richtige für ihn sei. Geheiratet wurde 2002 still und heimlich in Mexiko.

Doch nicht nur die Eheschließung verlief im Stillen. Auch nach der Hochzeit blieb es überwiegend ruhig um das Paar - und zwar bis heute. Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr., die zwei gemeinsame Kinder haben, halten ihr Privatleben zum Wohle ihrer Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, wie der "Scooby-Doo"-Star im "Oldish"-Podcast betonte.

Das falle dem Paar nicht schwer, wie er den Gastgebern Brian Austin Green (51) und Randy Spelling (46) erklärte: "Du kannst es bis zu einem bestimmten Grad kontrollieren. Wir haben unsere Restaurants, die wir mögen, und die sind nicht super trendy an Orten, an denen sich Paparazzi aufhalten. Wir sind also gut darin, sie zu meiden." Auch gemeinsame Auftritte bei Events sind eine Seltenheit.