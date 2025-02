Sarah Michelle Gellar: Buffy-Star trauert um Michelle Trachtenberg

Zahlreiche Fans, Kollegen und Freunde haben sich nach dem überraschenden Tod von Michelle Trachtenberg (1985 - 2025) von der US-Schauspielerin verabschiedet. Auch der Star von "Buffy - Im Bann der Dämonen", Sarah Michelle Gellar (47), hat sich am 27. Februar erstmals öffentlich zum Tode Trachtenbergs, die 39 Jahre alt wurde, geäußert.

"Buffy - Im Bann der Dämonen" ist wohl eine der bekanntesten und beliebtesten Serien der 1990er- und frühen 2000er-Jahre. Gellar verkörperte darin die namensgebende Figur Buffy Summers, Trachtenberg spielte deren jüngere Schwester Dawn. Auf Instagram hat die Schauspielerin am Donnerstag mehrere Fotos veröffentlicht, die die beiden gemeinsam zeigen.

"Michelle, hör mir zu"

Zu den Bildern schreibt Sarah Michelle Gellar wenige - aber bewegende - Zeilen aus der gemeinsamen Vergangenheit. In einem abgeänderten Zitat aus "Buffy" erklärt sie an ihre Serienschwester gerichtet: "Michelle, hör mir zu. Hör mir zu. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Das Schwerste in dieser Welt ist, in ihr zu leben. Ich werde tapfer sein. Ich werde leben... für dich."

Neben Gellar meldeten sich in den vergangenen Stunden bereits weitere Darstellerinnen und Darsteller aus "Buffy", darunter James Marsters (62), Alyson Hannigan (50) oder auch David Boreanaz (55), zu Wort.

Charisma Carpenter (54), die Cordelia Chase spielte, trauert ebenso um ihre verstorbene Kollegin. Die beiden standen sich offenbar nicht allzu nahe, trotzdem schreibt Carpenter auf Instagram davon, dass der überraschende Tod Trachtenbergs sehr bedrückend sei. "Ich kannte Michelle nicht so gut wie einige meiner anderen 'Buffy'-Kollegen, aber es ist nie einfach, jemanden, der so jung, klug, schön und vielversprechend ist, gehen zu sehen. Es ist sogar niederschmetternd", schreibt sie. Carpenter spreche allen, die Trachtenberg besser kannten, ihr tiefes Beileid aus.

Am 26. Februar wurde bekannt, dass Michelle Trachtenberg im Alter von 39 Jahren verstorben ist. Die Polizei schließt laut US-Berichten ein Fremd- oder Eigenverschulden aus. Die Schauspielerin habe sich demnach erst kürzlich einer Lebertransplantation unterziehen müssen. Es wird gemutmaßt, dass es diesbezüglich womöglich zu Komplikationen gekommen sein könnte.