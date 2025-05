Sarah Jessica Parker: Schauspielerin ist verzückt von Jenna Ortegas Kleider-Hommage

25 Jahre nach Carrie Bradshaw hat diese Woche Jenna Ortega das legendäre Newspaper-Dress aus "Sex and the City" bei einer Premiere getragen. So reagiert Sarah Jessica Parker auf ihren Fashion-Fan.

Als Jenna Ortega (22) am Dienstag bei der Premiere ihres neuen Films "Hurry Up Tomorrow" auf dem roten Teppich posierte, dürften einige Fashionistas ein Déjà-vu gehabt haben: Die Schauspielerin posierte in dem legendären Newspaper-Dress, das Sarah Jessica Parker (60) erstmals in der dritten Staffel von "Sex and the City" getragen hatte. Nun reagierte die Darstellerin der Carrie Bradshaw auf ihre Fashion-Nachahmerin.

Mit John Gallianos Newspaper-Dress von Dior sorgte Parker alias Carrie Bradshaw 2000 für einen der bis heute ikonischsten Modemomente in "Sex and the City". Das mit fiktiven Zeitungsartikeln bedruckte Kleid mit Wasserfallausschnitt, das Galliano ursprünglich für Diors Herbst-/Winterkollektion 2000 entworfen hatte, erlangte durch Bradshaws Auftritt in der Serie Kultstatus. In Staffel 3, Folge 17, von "Sex and the City" trug sie es, als sie Natasha auflauert, um ihre Affäre mit Mr. Big zu gestehen und sich zu entschuldigen. Im zweiten "SATC"-Film schaffte es das Kleid nochmal vor die Kamera.

Sarah Jessica Parker ist verzückt: "Awww!"

Auf dem roten Teppich der PEN America Literary Gala wurde Parker nun von einem Journalisten befragt, was sie von Ortegas Auftritt in "ihrem" Kleid hielt. Offenbar hatte die Schauspielerin davon noch gar nichts mitbekommen, wie auf TikTok zu sehen ist. Sie fragte nach, welches Kleid aus Staffel drei Ortega denn genau habe, schließlich hätte sie "ungefähr 100.000 Kleider" in der Serie getragen. Schließlich strahlte sie über das ganze Gesicht, als ihr gesagt wurde, dass Ortega "sehr stolz" gewesen sei, das Kleid zu tragen. "Awww", antwortete Parker verzückt und: "Ich bin sicher, sie sah perfekt aus."

Tatsächlich war es nicht der einzige von Carrie Bradshaw inspirierte Look, den Ortega diese Woche zur Schau stellte. Zur Aftershowparty ihrer Premiere erschien sie in einem seidenen, pinken Minikleid. Auch das war von einem Kleid inspiriert worden, das Parker in der sechsten Episode der ersten Staffel getragen hatte, wie Ortegas Stylist verriet.