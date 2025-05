Sarah Jessica Parker spricht offen über die toxische Beziehung zwischen Carrie Bradshaw und Mr. Big in "Sex and the City". Die Schauspielerin bezeichnet die Romanze als "Chaos" - aber auch als "wunderbar".

Ehrliche Worte von Sarah Jessica Parker (60): Die Schauspielerin hat sich ausführlich zur umstrittenen Beziehung zwischen ihrem "Sex and the City"-Charakter Carrie Bradshaw und Mr. Big (dargestellt von Chris Noth, 70) geäußert. Ihre Einschätzung fällt dabei überraschend deutlich aus.

"Alles davon war total chaotisch und alles davon war wunderbar", erklärte Parker gegenüber "E! News". Die 60-Jährige sprach damit die turbulente On-Off-Beziehung an, die über sechs Staffeln der Kultserie hinweg die Zuschauerinnen und Zuschauer beschäftigte - und heute noch in den sozialen Medien heiß diskutiert wird.

Carrie und Big in einer toxischen Beziehung?

Parker wurde noch konkreter in ihrer Analyse der Beziehungsdynamik: "Es war romantisch und es war ein Desaster. Es war destruktiv und es war gesund." Die Schauspielerin räumte damit indirekt ein, was Fans und Kritiker schon lange bemängeln: Die Beziehung zwischen der Kolumnistin und dem Geschäftsmann sei geprägt von toxischen Mustern, einer emotionalen Achterbahnfahrt und wiederholten Verletzungen.

Der schwere Abschied von Mr. Big

Besonders emotional wurde Parker, als sie über das Ende der Figur in der Fortsetzungsserie "And Just Like That..." sprach. Mr. Bigs plötzlicher Herztod in der ersten Episode der neuen Serie bedeutete nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch persönlich einen harten Einschnitt für die Hauptdarstellerin. "Bigs Tod war wirklich, wirklich schwer umzusetzen, sowohl beruflich als auch persönlich", gestand Parker ein. "Das ist nicht nur ein Handlungsstrang. Es ist eine der Hauptadern, ohne die man nur schwer überleben kann."

Neue Kapitel für Carrie Bradshaw

In der dritten Staffel von "And Just Like That...", die Ende Mai startet, wird Carrie ihren Weg als Witwe fortsetzen. Nach der Trauerphase hatte sie bereits in der zweiten Staffel ihre alte Flamme Aidan Shaw (gespielt von John Corbett, 64) wiedergetroffen.

"Es war wirklich traurig, sich davon zu verabschieden", so Parker über das Ende ihrer Ära mit Big als Carries Lebenspartner. "Es ist nicht so, dass ich es für meine eigene Gesundheit oder mein Wohlbefinden gebraucht hätte, aber das war eine unglaublich wunderbare Geschichte, die wir viele Jahre lang erzählen konnten."

Der Trailer zur neuen Staffel verspricht bereits neue Wendungen für Carrie. "Das Leben ist eine Geschichte, die wir jeden Tag schreiben können, und wenn sich die Handlung wendet, können wir uns dafür entscheiden, ein neues Kapitel zu beginnen", ist ihre Stimme zu hören.

Am 30. Mai startet die dritte Staffel der "Sex and the City"-Fortsetzung in Deutschland auf Sky und über den Streamingdienst Wow.