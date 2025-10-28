Sarah Ferguson: Freunde berichten über Zukunftsängste von Andrews Ex

Sarah Ferguson steht unter erheblichem Druck. Während die Verhandlungen über einen Auszug aus der Royal Lodge weiterlaufen, berichten Freunde, die frühere Herzogin von York sei "völlig am Limit". Aus ihrem Umfeld heißt es, sie habe keinen Ort, an den sie gehen könne.
Die Lage spitzt sich auch für Sarah Ferguson (65) zu. Freunde beschreiben sie als "völlig am Limit", während unklar bleibt, wie es für die frühere Herzogin von York weitergeht. Im Mittelpunkt steht die Frage, was geschieht, sollte Prinz Andrew (65) die Royal Lodge räumen müssen.