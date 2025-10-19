Sarah Ferguson: Neue brisante Vorwürfe wegen Epstein-Verbindung

Neue E-Mails sollen zeigen, dass Sarah Ferguson weitaus engere Verbindungen zu Jeffrey Epstein hatte als bisher bekannt. Die "Mail on Sunday" berichtet von angeblichen finanziellen Abhängigkeiten über 15 Jahre.
Die Enthüllungen nehmen kein Ende. Während Prinz Andrew (65) gerade seine royalen Titel niedergelegt hat, gerät nun auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) immer stärker unter Druck. Die "Mail on Sunday" will Zugang zu E-Mails erhalten haben, die ein völlig anderes Bild ihrer Beziehung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) zeichnen als bisher bekannt.