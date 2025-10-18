Sarah Ferguson: Nach Andrews Rücktritt verliert auch sie ihren Titel

Fast 40 Jahre lang war sie die Herzogin von York. Doch mit Prinz Andrews Rücktritt verliert auch Sarah Ferguson ihren royalen Titel. Ihre Töchter bleiben hingegen Prinzessinnen.

Es ist das Ende einer Ära. Sarah Ferguson (66) war seit ihrer Hochzeit mit Prinz Andrew (65) im Jahr 1986 als Herzogin von York bekannt - jetzt muss sie diesen Titel aufgeben. Der Grund: Ihr Ex-Mann hat am Freitag unter massivem Druck von König Charles III. (76) und Prinz William (43) seine royalen Ehren niedergelegt. Und Ferguson, die den Titel ausschließlich durch ihre Ehe erhielt, verliert damit automatisch ihre letzte offizielle Verbindung zur königlichen Familie, wie unter anderem die britische "Daily Mail" erklärt.

Bei allen künftigen offiziellen Anlässen wird sie nun schlicht als Sarah Ferguson auftreten müssen. Der Herzogtitel war das einzige Überbleibsel ihrer royalen Vergangenheit, das sie sich nach ihrer Scheidung 1996 hatte bewahren können. Damals hatte sie bereits ihren Status als Royal Highness verloren.

Ihre Töchter bleiben Prinzessinnen

Für Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) ändert sich hingegen nichts. Die beiden Töchter von Sarah Ferguson und Prinz Andrew behalten ihre Titel, die sie durch ihre Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) erhielten. Diese Titel können ihnen nicht genommen werden, da sie als Enkelinnen der Königin geboren wurden.

Wird Ferguson dennoch weiterhin bei royalen Veranstaltungen auftauchen? Auch diese Zeiten dürften laut den Kommentaren der britischen Medien nun vorbei sein. Prinz Andrew wird nach Angaben von Palastquellen zum Beispiel schon nicht mehr zur diesjährigen Weihnachtsfeier in Sandringham eingeladen. Und auch bei allen künftigen großen royalen Veranstaltungen wird er fehlen. Ob Ferguson, die ihren Ex-Mann durch all die Skandale hindurch unterstützt hat, ebenfalls ausgeladen ist, bleibt zwar noch offen, aber wahrscheinlich.

Fergies eigene Epstein-Verbindung

Doch es ist nicht nur Andrews Skandal, der Sarah Ferguson jetzt einholt. Auch ihre eigenen Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) sind ans Licht gekommen. Eine neu entdeckte E-Mail aus dem Jahr 2011 zeigt, wie sie den Pädophilen als "besten Freund" bezeichnete. In der Nachricht entschuldigte sie sich sogar privat dafür, dass sie Epstein öffentlich abgelehnt hatte.