Sarah Ferguson: Nach Andrews Rücktritt verliert auch sie ihren Titel

Fast 40 Jahre lang war sie die Herzogin von York. Doch mit Prinz Andrews Rücktritt verliert auch Sarah Ferguson ihren royalen Titel. Ihre Töchter bleiben hingegen Prinzessinnen.
Es ist das Ende einer Ära. Sarah Ferguson (66) war seit ihrer Hochzeit mit Prinz Andrew (65) im Jahr 1986 als Herzogin von York bekannt - jetzt muss sie diesen Titel aufgeben. Der Grund: Ihr Ex-Mann hat am Freitag unter massivem Druck von König Charles III. (76) und Prinz William (43) seine royalen Ehren niedergelegt. Und Ferguson, die den Titel ausschließlich durch ihre Ehe erhielt, verliert damit automatisch ihre letzte offizielle Verbindung zur königlichen Familie, wie unter anderem die britische "Daily Mail" erklärt.