Sarah Engels & Pietro Lombardi: Mega-Zoff in ihrer Patchwork-Familie

Patchwork-Alptraum? Zwischen dem ehemaligen "DSDS"-Traumpaar Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (31) fliegen im Moment in aller Öffentlichkeit die Fetzen. In einem Statement in seiner Instagram-Story macht der Sänger seiner Ex-Frau schwere Vorwürfe, auf die sowohl die Sängerin als auch ihr heutiger Ehemann Julian Engels (31) bereits reagiert haben. Im Zentrum des Streits steht der Umgang mit Sarah und Pietros gemeinsamem Sohn Alessio (9). Darum geht es im Mega-Zoff zwischen dem Ex-Paar.

Sarah Engels im Urlaub ohne Sohn Alessio

Alles fing mit einem eigentlich harmlosen Frage-Sticker in Sarah Engels' Instagram-Story an, mit dem sie ihre Fans aufrief, ihr Fragen zum aktuellen Japan-Urlaub mit Ehemann Julian und der gemeinsamen Tochter Solea (2) zu stellen. Dabei schienen auch etliche Fans wissen zu wollen, warum sie ohne Alessio nach Japan gereist sei. Auf einen Screenshot zu einigen kritischen Nachfragen postete sie ein Statement, in dem sie erklärt, sich nicht zu "derart privaten Angelegenheiten" zu äußern. Es gebe in ihrem Leben Bereiche, die für sie "aus guten Gründen nicht an die Öffentlichkeit gehören" und die sie bewusst raushalte. "Ich hoffe, ihr versteht, dass ich hier zum Schutz meiner Familie handeln möchte."

Pietro Lombardi fühlt sich angegriffen

Dieses Statement verstand Pietro Lombardi offenbar als Angriff auf seine Vater-Qualitäten. Aus dem gemeinsamen Urlaub mit Sohn Alessio stellte er mehrere Instagram-Storys online: "Ich will einfach die Zeit mit meinem Sohn genießen. Aber das, was du postest, ist einfach ein persönlicher Angriff gegen den Vater deines Kindes," erklärt er an seine Ex-Frau gerichtet. "Am liebsten würdest du wollen, dass Alessio Julian als Vater sieht. Alessio erzählt mir auch, dass er ihn Papi nennen muss. Egal welche Frau ich in meinem Leben habe, keine wird Mami genannt, denn es gibt nur eine Mami und das bist du."

Er und seine Freundin Laura Maria Rypa (28) würden Engels' Familie nur das Beste wünschen. "Aber das Problem ist, ihr wünscht es uns nicht", so der 32-Jährige. "Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Er erzählt mir mehr, als du denkst." Während er Nachrichten, dass Sarah Engels eine schlechte Mutter sei, bei Instagram unbeantwortet lasse, handle sie seiner Meinung nach anders: "Warum beantwortest du die Frage nicht einfach mit 'Weil er mit seinem Vater gerade im Urlaub ist und eine schöne Zeit hat,'" beschwert sich Pietro Lombardi.

Immer wenn in seiner Familie etwas Schönes passiere, komme von seiner Ex-Frau ein negativer Kommentar. "Jetzt ist Laura schwanger, was schön ist für uns als Familie und du kommst mit irgendwelchen Anschuldigungen gegen den Vater deines Kindes. Du willst uns gar nicht den Moment genießen lassen, sondern du willst, dass dein Name auch irgendwo steht." Zudem würde Engels' Mutter seit sieben Jahren versuchen, ihn als Vater schlecht zu machen. "Du würdest über Leichen gehen, um mir zu schaden."

So reagiert Sarahs Ehemann Julian Engels

Diese Wut-Rede bei Instagram veranlasste wiederum Julian Engels ein Statement in seiner Story online zu stellen: "Normalerweise halte ich mich aus allem raus, aber bei einer Reihe endloser Lügen, um meiner Frau mit Absicht zu schaden, möchte ich klarstellen: Seit viereinhalb Jahren werde ich immer beim Namen genannt und da gab es auch nie ein Papi oder eine andere Option!" Pietro Lombardi sei für Alessio "immer und ohne Frage der Vater". Er und seine Frau seien "aus Anstand immer respektvoll gewesen" - er könne froh sein, dass sie "immer zu allem unseren Mund halten".

Sarah Engels ließ ihre Fans als Reaktion auf Pietros Anschuldigungen aus dem Japan-Urlaub wissen: "Lass dich niemals unterkriegen von Menschen, die dich zum Krieg herausfordern. Sei der Klügere. Der Vernünftigere und bleib bei dir! (...) Gerechtigkeit kann man sich nicht erkämpfen - sie kommt dann, wann sie es für richtig hält, sie kommt ganz allein."

Pietro Lombardi und Sarah Engels kamen 2011 im Rahmen von "Deutschland sucht den Superstar" zusammen. Auf die Hochzeit 2013 folgte Alessios Geburt, 2016 trennte sich das Paar schließlich wieder. Inzwischen sind beide neu vergeben und haben weitere Kinder: Lombardi erwartet mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa schon das zweite gemeinsame Kind, Engels hat mit ihrem Ehemann Julian Engels eine Tochter.