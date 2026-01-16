Sarah Engels: Darum will sie Deutschland beim ESC vertreten

Sarah Engels hofft auf ihr ESC-Ticket für Wien. Warum die einstige "DSDS"-Zweite Deutschland unbedingt vertreten will, hat sie nun verraten.
Am vergangenen Donnerstagabend ließ der SWR die ESC-Katze aus dem Sack: Unter den neun Künstlerinnen und Künstlern, die beim Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2026" antreten werden, befindet sich auch Sarah Engels (33) mit ihrem Song "Fire". Kurz vor der Ankündigung hatte Engels schon etwas in diese Richtung bei Instagram angedeutet, kurz danach verriet sie wiederum RTL nun, was sie zur Teilnahme bewegt hat.