Marc Terenzi (46) nutzt den 45. Geburtstag seiner Ex-Frau Sarah Connor für eine besondere Liebeserklärung. Der Sänger hat ein nostalgisches Pärchenfoto aus glücklicheren Zeiten in seiner Instagram-Story veröffentlicht und der Sängerin dazu liebevolle Zeilen gewidmet.

"Alles Gute zum Geburtstag. Du bist noch immer die wichtigste Frau in meinem Leben. Selbst nach all den Jahren", schreibt Terenzi auf Englisch zu dem Bild, das das einstige Traumpaar strahlend nebeneinander zeigt. "Du bist stark, beständig, leidenschaftlich, fürsorglich", zählt er Connors Eigenschaften auf. All das mache die Mutter seiner zwei Kinder für ihn "unvergesslich". Zudem wünscht er der Musikerin, dass ihr neues Lebensjahr noch schöner werde als das vergangene.

Große Liebe in der Öffentlichkeit

Die Liebesgeschichte von Sarah Connor und Marc Terenzi war einst ein Märchen der deutschen Popkultur. Anfang der 2000er-Jahre lernten sich die aufstrebende deutsche Sängerin und das Mitglied der US-Boyband Natural kennen. Ihre Beziehung wurde auch in der Realityshow "Sarah & Marc in Love" dokumentiert. 2004 heirateten die beiden Musiker sogar vor laufender Kamera.

2004 kam auch ihr erster Sohn Tyler (20) zur Welt. Doch zwei Jahre nach der Geburt von Tochter Summer (18) wurde 2008 die Trennung bekannt gegeben. Seit 2010 ist die Ehe offiziell geschieden.

Sarah Connor ist Marc Terenzis Anker

Dennoch sind die Ex-Eheleute auch 15 Jahre später noch eng miteinander befreundet. Während Terenzis schwerer Jahre voller Schlagzeilen, Alkoholproblemen und finanzieller Sorgen stand Connor ihm als Stütze zur Seite. Wie der Musiker in der Sat.1-Sendung "Über Geld spricht man doch!" verriet, kam seine Ex-Frau im vergangenen Jahr sogar für die Kosten seines Aufenthalts in einer Entzugsklinik auf.