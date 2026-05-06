Sarah Alongi aus Ettlingen: Alles auf Taille – eine Frau trägt nur Mode der 40er

Sarah Alongi ist ein bisschen exzentrisch, verspielt und ein modisches Unikat: Sie trägt nur Kleidung aus den 1940er Jahren – vom Wollkostüm bis zum Luftanzug.
Wenn man im Straßencafé sitzt und die vorbeigehenden Leute beobachtet, kann man sich zum Zeitvertreib das Ganze als Modenschau vorstellen. Dann wird der Marktplatz von Ettlingen zum Catwalk. Die Jugend in der badischen Kleinstadt setzt im Frühjahr 2026 mit pludrigen Trainingshosen und alpinweißen Jogginganzügen auf sportive Lässigkeit. Auch bei den Erwachsenen dominiert ein Casual Look, der keine überraschenden Akzente erkennen lässt. Rentner hüllten sich früher oft in ein Graubeige, das sie unsichtbar machte. Inzwischen geht der Trend zu tropischen Farben, doch auch sie vermögen keine Eleganz zu entfalten. Nur eine Frau blitzt aus dem modischen Einerlei hervor.