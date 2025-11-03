Sara Kulka: Deshalb will sie sich nicht scheiden lassen

Ab dem 6. November ist Sara Kulka in der neuen Reality-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zu sehen. Mit ihrem Noch-Ehemann hat sie aber offensichtlich kein Hühnchen zu rupfen. Zumindest denkt sie derzeit trotz Trennung nicht an eine Scheidung.
Viele Ex-Paare wollen sich nach einer Trennung auch so schnell wie möglich scheiden lassen. Nicht so Model und Reality-Star Sara Kulka (35). In einer Instagram-Fragerunde erörterte sie gerade, warum sie nicht daran denkt, sich von dem Vater ihrer zwei Töchter auch offiziell zu lösen.