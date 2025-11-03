Sara Kulka: Deshalb will sie sich nicht scheiden lassen

Ab dem 6. November ist Sara Kulka in der neuen Reality-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zu sehen. Mit ihrem Noch-Ehemann hat sie aber offensichtlich kein Hühnchen zu rupfen. Zumindest denkt sie derzeit trotz Trennung nicht an eine Scheidung.

Viele Ex-Paare wollen sich nach einer Trennung auch so schnell wie möglich scheiden lassen. Nicht so Model und Reality-Star Sara Kulka (35). In einer Instagram-Fragerunde erörterte sie gerade, warum sie nicht daran denkt, sich von dem Vater ihrer zwei Töchter auch offiziell zu lösen.

Es gebe "mehrere Faktoren", weshalb eine Scheidung für sie in nächster Zukunft nicht infrage komme, auch wenn sie längst mit ihren Kindern aus dem Familienhaus ausgezogen und einen Neustart in einer eigenen Wohnung gewagt hat. So könne eine Scheidung "Streit, Stress, Kosten und Nerven" bedeuten. Sara Kulka befürchtet auch, dass ihre Töchter dann womöglich "in irgendwelche Sachen involviert" würden, auch wenn sie und ihr Ex-Partner in dieser Sache eigentlich ganz vernünftig seien.

"Keinen Grund" für Scheidung

Für sie persönlich komme eine Scheidung aktuell einfach nicht infrage und sie sehe auch "keinen Grund" dafür. Schließlich beabsichtige sie auch nicht, so schnell noch einmal zu heiraten.

Darüber hinaus gab Kulka, die 2012 durch "Germany's next Topmodel" bekannt wurde, noch weitere private Einblicke. Sie habe sich ein drittes Kind gewünscht, inzwischen aber mit weiterem Nachwuchs "abgeschlossen". Denn sie könne sich nicht vorstellen, drei Kinder von zwei verschiedenen Vätern zu haben. Zu große Sorgen bereiten ihr die Organisation und Absprachen, die die sie dann mit mehreren Parteien treffen müsste: "Am Ende klappt das nicht."

etzt habe sie das Glück, dass sie einen tollen Vater für ihre Töchter habe, Pech beim nächsten Mal wolle sie nicht riskieren. Sie zieht inzwischen wohl sogar eine Sterilisation in Erwägung. Sie wolle sich eventuell "cutten" lassen, verriet Kulka.

Sie trifft wieder auf Ronald Schill

Die 35-Jährige ist nach einer längeren TV-Abstinenz in diesem Jahr wieder präsenter auf dem Bildschirm. Sie nahm an "Villa der Versuchung" teil und gehört auch zum Cast der neuen Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown", die am 6. November um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn startet. Darin müssen eigentlich verfeindete Reality-Stars als Team zusammenarbeiten, um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro zu gewinnen.

Sara Kulka trifft auf Ronald Schill, mit dem sie sich bei "Villa der Versuchung" hitzige Diskussion lieferte. Weitere Duos sind: Kate Merlan und Sam Dylan, Lisha Savage und Eva Benetatou, Verena Kerth und Giulia Siegel, Daniela Büchner und Patricia Blanco, Julian F.M. Stöckel und Maurice Dziwak, Umut Tekin und Stefan Kleiser sowie die "Are You the One?"-Rivalinnen Anna und Chiara.