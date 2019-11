1 Sara Kulka hat über ihre Vergangenheit gesprochen Foto: imago/Future Image

Sara Kulka nahm als Jugendliche harte Drogen. Jetzt hat die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin verraten, was ihr aus der Sucht geholfen hat.

Model Sara Kulka (29) war als Jugendliche drogenabhängig. Aus der Sucht herausgeholfen habe ihr "das Strippen", wie sie nun in einem RTL-Interview sagte. Sie habe komplett aufgehört mit den Drogen, "als ich angefangen habe, zu strippen". Als sie tanzte, wollte sie "klar da sein und Geld verdienen".

Das Buch "Crystal Meth: Wie eine Droge unser Land überschwemmt" gibt es hier

Mit dem Strippen angefangen habe sie, weil sie Geld benötigte. Allerdings hat sie auch "gerne getanzt und Party gemacht", wie sie sagt. Aus Liebe zu ihrem damaligen Freund und heutigen Mann hat sie dann aufgehört: "Zum Glück" habe sie sich für die Liebe entschieden, erzählt sie: "Nach zehn Jahren sind wir immer noch zusammen und haben zwei wundervolle Kinder."

Kulka hatte sich selbst als "Horror-Teenager" bezeichnet: "Ich war 13, habe angefangen zu rauchen, relativ schnell danach auch angefangen, Gras zu konsumieren, also zu kiffen." Später sei Ecstasy dazugekommen. Mit 15, 16 "war ich dann richtig drin mit Crystal Meth. Ein halbes Jahr. Also extrem abhängig", so Kulka. "Es ist kein Lebensabschnitt, auf den ich stolz bin", erklärt sie, "aber er gehört zu mir. Gerade diese negativen Seiten im Leben machen einen stärker und ich habe auf jeden Fall daraus gelernt", erklärt sie im RTL-Interview auch. Kulka belegte 2012 bei "Germany's next Topmodel" den fünften Platz. 2015 war sie zudem unter anderem im Dschungelcamp zu sehen.