8 Das der Bastelladen weiterlebt, ist Michaela Rothermel wichtig. „Ich bin auch ein Selbstmachermensch“, sagt sie. Foto: Ralf Poller/Avanti/Avanti

Als Michaela Rothermel mitbekam, dass ein alteingesessenes Ludwigsburger Bastelgeschäft schließt, fand sie: Das darf nicht passieren. Warum die 42-Jährige, die mit ihrer Familie aus Chile nach Deutschland kam, den Laden retten will.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Michaela Rothermel sitzt an einem Tisch, auf dem Deko-Ideen zum Thema Konfirmation aufgebaut sind, und freut sich auf die neue Herausforderung. Herausforderungen zu meistern, damit hat die zierliche 42-Jährige Erfahrung. Die aktuelle Challenge heißt: den Kunstmarkt Boss in Ludwigsburg retten. „Als ich in der Zeitung gelesen habe, dass er schließen wird, dachte ich sofort: So ein Geschäft muss bleiben“, sagt Rothermel. „Innenstädte brauchen solche Läden.“ Hinter der Entscheidung steckt mehr als reiner Geschäftssinn: „Natürlich muss sich so ein Laden tragen. Aber für mich gilt auch: Wenn ich so ein Geschäft für eine Stadtgesellschaft für wichtig halte und die Expertise habe, kann ich nicht wegschauen und das im Sande verlaufen lassen.“