Santiago de Compostela: Mehrere Etappen seit 2017: Belgische Royals beenden Jakobsweg

1 Prinz Emmanuel (li.), seine Eltern, seine Schwester Eléonore und Bruder Prinz Gabriel in Santiago de Compostela. Foto: Imago images/Belga / DIRK WAEM

König Philippe hat an diesem Mittwoch einen besonderen Meilenstein erreicht. Gemeinsam mit seiner Familie beendete er den Jakobsweg, nachdem die belgischen Royals in den vergangenen Jahren immer wieder Etappen des Pilgerwegs gemeistert hatten.











König Philippe (65), seine Ehefrau Königin Mathilde (52) und ihre Kinder Prinzessin Eléonore (17), Prinz Gabriel (21) und Prinz Emmanuel (19) haben an diesem Mittwoch eine besondere Reise beendet. "Wie Tausende von Wanderern hat es sich die Königliche Familie seit 2017 zur Gewohnheit gemacht, zu Ostern einen Teil des berühmten Jakobswegs nach Santiago de Compostela zurückzulegen", wurde in einem Instagram-Post der belgischen Royals bekanntgegeben. "In diesem Jahr schließt sie ihre Reise ab und erreicht ihr Endziel: den Hauptplatz von Santiago de Compostela und seine prächtige Kathedrale."