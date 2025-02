Sanna Marin als Keynote-Speakerin: Best Brands Awards 2025: Eine Party zwischen Warnung und Werbung

Eigentlich geht es bei den Best Brands Awards um starke Marken. Doch bei der diesjährigen Verleihung am Mittwochabend im Hotel Bayerischer Hof in München stand zunächst die Politik im Mittelpunkt. Während im vergangenen Jahr noch Supermodel Elle Macpherson (60) auf der Bühne gestanden hatte, war heuer die ehemalige finnische Regierungschefin Sanna Marin (39) als Keynote-Speakerin geladen.

In ihrer Rede erinnert die Sozialdemokratin, die 2023 abgewählt wurde, das Publikum aus rund 550 Gästen aus Wirtschaft, Handel und Medien an die Herausforderungen und die "düsteren" Zeiten, in denen wir uns politisch befinden. Die Bedrohung käme nicht nur mit Russland aus dem Osten, sondern auch aus dem Westen mit der neuen Regierung der USA, warnt sie und erinnert daran, dass hier erst vor wenigen Wochen US-Vizepräsident J.D. Vance seine berüchtigte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hatte. Im selben Raum, in dem nun die Preise für die besten Marken des Jahres vergeben werden.

Lesen Sie auch

Doch Sanna Marin versucht zum Abschluss ihrer Rede, die Anwesenden mit ein wenig Optimismus zu ermutigen: "Es gibt Hoffnung, wenn wir handeln", sagte sie. "Hoffnung wird am besten durch Handeln erreicht." Auch einen Tipp an Deutschlands designierten Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Finnin: "Seien Sie mutig in Ihrem Handeln. Es kostet in schwierigen Zeiten so viel mehr, schwach zu sein."

TV-Moderatorin Linda Zervakis (49), die durch den Abend führt, gelingt im Anschluss der galante Übergang von Krieg und Krisen zurück zu Lamborghini und Labello. Denn an diesem Abend sollen ja eigentlich starke Marken geehrt werden.

An diese Brands gehen die Marken-Oscars

Zwischen Werbeclip und Werbeclip durften in der anschließenden Preisverleihung die Gewinnerinnen und Gewinner der Best Brands Awards ihre Trophäen auf der Bühne abholen. Ausgezeichnet wurde in der Kategorie "Best Employer Brand" die BMW Group, der Preis in der Kategorie "Best Brand GenZ Food & Beverages" ging an ESN - Elite Sports Nutrition. Das Schweizer Familienunternehmen Patek Philippe belegte den ersten Platz in der Kategorie "Best Luxury Brand" und der Preis für die "Best Brand Overall" ging wie bereits 2024 an die Traditionsmarke Nivea.

Aus Bayerischer Hof wird Berghain?

Nach einem Get-together im Atrium durften die Gäste dann auch ganz ausgelassen feiern: Der Berliner DJ Fritz Kalkbrenner (44) werde später den Bayerischen Hof ins Berghain verwandeln, scherzte Linda Zervakis zu Beginn des Abends. Ganz so wild wurde es angesichts des Publikums nicht, dennoch lockten die Melodien der Techno-Legende auch den ein oder anderen Anzugträger auf die Tanzfläche.

Unter den Feiernden waren zudem Prominente wie Schauspieler Francis-Fulton Smith (58) oder Moderatorin Verena Kerth (43). Sanna Marin war da schon wieder weg - sie musste noch am Abend weiter nach Zürich reisen, erklärte sie auf der Bühne im Gespräch mit "Wirtschaftswoche"-Chefredakteur Horst von Buttlar. Feiergelegenheiten wird sie dieses Jahr aber noch haben: Marin wird im November 40 und hofft, den runden Geburtstag erstmals seit langem wieder privat mit Freunden feiern zu können, sagte sie.