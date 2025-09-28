Sanktionen wegen Atomprogramm: Kollektives Versagen gegenüber dem Iran

Die Vereinten Nationen setzen auf Sanktionen, doch damit wird sich das Atomproblem nicht lösen lassen, mein unser Kommentator.
Das Atomabkommen von 2015 ist endgültig gescheitert. Der Vertrag war ein Meisterstück internationaler Diplomatie, weil er zehn Jahre lang die Entwicklung einer iranischen Atomwaffe verhinderte, ohne dass dafür Krieg geführt werden musste. Der Grundgedanke des Abkommens – den Iran mit dem Anreiz eines Sanktionsabbaus zum Wohlverhalten in der Atomfrage zu bewegen – war und ist richtig, doch alle Beteiligten versagten bei der Umsetzung. Seit Sonntag sind UN-Sanktionen gegen Teheran per „Snapback“ wieder in Kraft – diese treten wieder in Kraft, wenn der Iran seine Verpflichtungen nicht einhält.