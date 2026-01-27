Ariel wollte im Dschungelcamp nicht mit Eva Benetatou und Gil Ofarim zur Prüfung antreten. Die Schweizerin brachte damit nicht zum ersten Mal ihre Mitcamper um eine Essensration. Die Zuschauer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" fordern jetzt Konsequenzen.

Ariel (22) brachte im Dschungelcamp (RTL, auch bei RTL+ abrufbar) einmal mehr Mitstreiter und Zuschauer gegen sich auf. Nachdem sie am Tag zuvor eine Prüfung abgebrochen hatte, trat sie am Montag gar nicht erst an. Die Begründung für ihre Verweigerung war einzigartig in der Geschichte von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Es ging ihr diesmal nicht um Ängste oder Ekel. Sie konnte es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, in einem Team mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) anzutreten.

"Alle im Team haben Hunger und es tut mir unfassbar leid, aber ich stehe für mich ein. Mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf 'ein Team' machen, das geht nicht", sagte Ariel.

"Ich kann nicht auf Team machen jetzt"

Der Grund: Eva, mit der Ariel schon seit Tagen überkreuz liegt, hatte auf dem Weg zur Prüfung Ariels Tochter erwähnt. "Auf Menschen, die schon am Boden sind, trittst du gerne drauf. Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid", hatte Eva gesagt.

Und Gil? Auch mit dem konnte sie "nicht arbeiten". "Was er begangen hat... ich kann nicht auf Team machen jetzt", sagte die Schweizerin. Sie spielte damit auf Gils Davidsstern-Skandal an. Der Sänger hatte im November 2023 vor Gericht gestanden, einem Hotelmitarbeiter fälschlich Antisemitismus vorgeworfen zu haben.

So reagieren die Dschungelcamp-Fans auf Ariels Verweigerung

Nicht nur die Mitcamper, die nun weiter hungern mussten, sondern auch die Zuschauer zeigten wenig Verständnis für Ariels moralische Ansprüche. "Wer Ariel nach dieser Sendung noch feiert, dem ist nicht mehr zu helfen. Einfach unerträglich", lautete ein typischer Kommentar bei Instagram.

"Es ist ja so furchtbar, dass man in solchen Momenten Eva sympathisch findet", kommentierte Julian F. M. Stoeckel (38) bei Instagram. Der Entertainer war 2014 selbst im Dschungelcamp. Viele, aber nicht alle seiner Follower stimmten ihm zu.

Nur wenige User schlugen sich auf die Seite der Prüfungsverweigerin. "Ich finde es super das Ariel die Prüfung mit den beiden abgelehnt hat und den beiden somit keine Sendezeit gegeben hat. Außerdem liebe ich es, wie treu sie sich bleibt", schrieb eine Zuschauerin.

Zuschauer fordern neue Regeln

Manche Zuschauer forderten sogar die "IBES"-Macher auf, neue Regeln zu installieren. "Hey RTL, wie wäre es mit einer neuen Regel, wer dreimal abbricht/verweigert fliegt aus dem Camp?", schlug eine Instagram-Nutzerin vor.

Eine andere Zuschauerin schlug in diesselbe Kerbe, suggerierte eine ähnliche, etwas verfeinerte Anpassung. "Bitte neue Regeln! Verweigerung = Gagenabzug ! Dreimal nicht geschafft = raus !".

Nach diesen Regeln würde Ariel vor dem Aus stehen. Vor ihrer Verweigerung aus Gewissensgründen brach sie schließlich eine Prüfung ab. Bei einer Challenge, die sie zuvor gemeinsam mit Hubert Fella (58) absolvieren musste, war sie keine Hilfe. Anstatt in einer Tonne mit Kakerlaken, Ratten und Krokodilen nach Sternen zu suchen, kreischte sie nur. Das Resultat: null Sterne.

In der Folge am Dienstag kann sich Ariel jetzt beweisen. Die Anrufer haben sie erneut in eine Dschungelprüfung geschickt. Diesmal alleine.