1 Am Montagmorgen wurden die Leichen der vermissten Feuerwehrleute gefunden. Foto: dpa/Sascha Thelen

Ein Löscheinsatz in einem Motorradladen in Sankt Augustin endet mit einer Tragödie: Zwei Feuerwehrleute kommen ums Leben. Mehrere Einsatzkräfte werden verletzt.









Nach dem Brand mit zwei toten Feuerwehrleuten in Sankt Augustin bei Bonn laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Weitere Hintergründe sind nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen im Laufe des Tages zu erwarten. Das Feuer in dem Motorradladen war am Sonntagmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.