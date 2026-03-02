Sanierungskurs: Pallas Mission für die Bahn - Brauchen zehn Jahre

Wenn Fahrgäste auf verspätete Züge warten, liegt das oft an Störungen im Netz. Die Bahnchefin setzt auf eine große Sanierung und will so auch den Reiz des Reisens zurückbringen - aber es dauert.
Berlin - Bahnchefin Evelyn Palla wirbt bei den Fahrgästen um Geduld für die begonnene Sanierung des maroden Gleisnetzes für weniger Störungen und Verspätungen. "Die Schiene in Deutschland in Ordnung zu bringen, dafür werden wir zehn Jahre brauchen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Auch wenn wir jetzt so viel Geld vom Bund bekommen wie nie zuvor, wird die Sanierung der Schiene lange dauern." Palla verteidigte das Konzept mit längeren Vollsperrungen für gebündelte Arbeiten. Am Pünktlichkeitsziel der Fernzüge für 2026 hält die Bahn trotz Winterproblemen zum Start ins Jahr fest.